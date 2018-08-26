دبي نحو امتلاك أكبر مطار في العالم

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

ذكر موقع «إير ترانسبورت وورلد» الشبكي الأميركي، أن دبي تمضي قدماً نحو امتلاك أكبر مطار في العالم من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية لعدد المسافرين، وهو مطار آل مكتوم الدولي في «دبي وورلد سنترال».

ونشر الموقع المتخصص في شؤون الطيران والنقل الجوي حول العالم تقريراً، أمس، عن «دبي وورلد سنترال»، وذكر أنه حالياً في طور التشغيل، ومن المقرر حال اكتماله قبيل معرض «إكسبو دبي 2020» أن يتضمن أكبر مجمع مطارات في العالم.

وأوضح التقرير، أنه بإنشاء «دبي وورلد سنترال»، صارت دبي تبسط زراعين للنقل الجوي، وهما مطار دبي الدولي، والذي يعد أكثر مطار في العالم ازدحاماً من حيث عدد المسافرين الدوليين؛ ومطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف التقرير، أن «دبي وورلد سنترال» سيكون بمثابة دعامة جديدة وقوية لنمو دبي.