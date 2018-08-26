جولات لمتابعة أداء المصانع الجديدة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

واصل مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي زياراته الميدانية إلى المصانع الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي خلال العام الجاري، حيث قام وفد من المكتب بزيارة عدد من المصانع في مدينة أبوظبي الصناعية الثالثة يصل إجمالي قيمتها الاستثمارية 520 مليون درهم.

وأكد المهندس أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة حرص حكومة أبوظبي على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين في القطاع الصناعي من خلال توفير العديد من المزايا والمحفزات التي من شأنها أن تمكنهم من إنجاح استثماراتهم لتشكل قيمة مضافة لاقتصاد إمارة أبوظبي وتعكس في الوقت ذاته توجهاتها نحو تحقيق أهداف محور التنمية الاقتصادية في خطة أبوظبي.

وقال إن مكتب تنمية الصناعة يحرص على متابعة أداء المصانع الجديدة التي تدخل حيز الإنتاج من خلال الزيارات المتكررة لفريق العمل بهدف الاطلاع على متطلباتهم واحتياجاتهم وإيجاد الدعم المناسب وتمكينهم من إنجاح مشاريعهم وتحقيق أعلى معدلات التنافسية في القطاع الصناعي. وأكد المهندس أحمد البلوشي في هذا السياق حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم الاستشارات والدعم الفني لتصدير منتجات هذه المصانع بما يسهم في تعزيز صادرات الإمارة وذلك من خلال تقديم العديد من البرامج والندوات التعريفية للصادرات المحلية بما يمكنها من دخول الأسواق بتنافسية عالية.

واطلع وفد مكتب تنمية الصناعة من القائمين على المصانع الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج على طبيعة العمل فيها وآلية الإنتاج والتسويق لمنتجاتها بدءاً من دخول المنتج مراحل التصنيع وانتهاء ببيعه وتسويقه في السوقين المحلي والخارجي.