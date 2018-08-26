«أدنوك» في مرحلة متقدمة لبيع حصص في أنشطة التكرير

المصدر: Ⅶلندن، ميلانو - رويترز

قال مصدران مطلعان إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مراحل متقدمة من محادثات مع أكثر من مشترٍ محتمل بما في ذلك إيني الإيطالية بينما تستعد لبيع حصص أقلية في أنشطتها للتكرير.

وبدأت «أدنوك» عملية لبيع حصة في أنشطتها بقطاع التكرير البالغة قيمتها 20 مليار دولار وهو ما تقول المصادر إنها ستقسمه على الأرجح بين طرفين أو أكثر.

وقال أحد المصادر إن «أدنوك» ستفضل الشركات التي لديها بالفعل شراكة معها، بما في ذلك «إيني» ومجموعة «أو. إم. في» النمساوية للنفط والغاز.

وتعمل «أو. إم. في» مع «أدنوك» في عدد من المشاريع بما في ذلك اتفاق مدته 40 عاماً منحت بموجبه «أدنوك» المجموعة النمساوية حصة 20% في امتياز صرب وأم اللولو النفطي البحري، ولدى إيني حصة 12% في امتياز أم الشيف ونصر النفطي البحري وحصة 5% في امتياز زاكوم السفلي.

وقال المصدر: هذه الاستراتيجية تمنح «أدنوك» الفرصة لجلب أموال وخبرة من تلك الشركات بدون أن يكون لها شريك مسيطر. وقال المصدران إن من المتوقع تقديم جولة ثانية من العروض الأسبوع القادم بعد عطلة العيد.