بيرو تتطلّع إلى رحلات جوية مباشرة لتنشيط التجارة مع الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

طالب مكتب التجارة والسياحة والاستثمار في بيرو بتشغيل رحلات جوية مباشرة من وإلى الإمارات، وذلك بُغية تنشيط حركة التجارة بين البلدين، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

ونقلت «بلومبيرغ» تصريحات أدلى بها ألفارو سيلفا سانتيستيبان، مدير المكتب لمجلة «أريبيان بيزينيس»، أكد فيها أن عدم وجود خط جوي مباشر بين دبي والعاصمة البيروية ليما يعوق مساعي تنشيط التجارة بين الدولتين.

وأفاد سانتيستيبان أن صادرات بلاده إلى الإمارات شهدت ارتفاعاً بقيمة 100 ضعف على مدى السنوات السبع الأخيرة، حيث قفزت من 6 ملايين دولار في عام 2011 إلى 600 مليون دولار في 2017، وذلك نتيجة الطلب المتزايد من جانب المستهلكين والعمل المتواصل من جانب المكتب، والذي يعد بمثابة الممثل الاقتصادي والتجاري لوزارة التجارة الخارجية والسياحة البيرولية في دبي.

واستطرد سانتيستيبان موضحاً أن عدم توافر رحلات جوية مباشرة بين البلدين يحول دون تحقيق مزيد من النمو في حركة التجارة بينهما.

وقال سانتيستيبان: «يتمثل التحدي الأكبر أمامنا في الاتصال المباشر بين الدولتين، حيث يستغرق شحن البضائع من بيرو إلى الإمارات نحو 42 يوماً. وعليه، فغالباً ما يتم الشحن أولاً إلى ميناء أوروبي، ومنه إلى دبي». وأضاف: «ومن شأن تشغيل رحلات جوية مباشرة بين دبي وليما أن يساعد يقيناً في هذا الشأن. إن استخدام ميناء أوروبي محطة وسيطة يعني كلفة إضافية على أسعار السلع. ويعني أيضاً صعوبة قدوم السياح الإماراتيين إلى بيرو، خاصة أنهم يفضلون الطيران المباشر».