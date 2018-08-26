تعاون بين ورشة حكومة دبي و«العربية للسيارات»

المصدر: دبي - البيان

وقعت ورشة حكومة دبي مذكرة تفاهم مع «العربية للسيارات» إحدى شركات مجموعة عبد الواحد الرستماني، حيث سيتم تقديم خدمات صيانة السيارات من نوع «نيسان» في مقر ورشة حكومة دبي، وتحت إشراف وإدارة مشتركة من ورشة حكومة دبي والشركة العربية للسيارات.

وستقوم ورشة حكومة دبي بتوفير مساحة مجهزة بمنصات العمل، ومنطقة لتخزين قطع الغيار، فضلاً عن مساحات ومرافق أخرى للقيام بالخدمات السريعة التي تشمل خدمات الصيانة الدورية الشاملة والتصليحات.

وقال حميد سلطان المطيوعي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «نستهدف تبني أساليب مبتكرة وطرق جديدة تضمن توفير أفضل خدمات صيانة وإصلاح المركبات بأنواعها وبجودة عالية وفترة زمنية قياسية وفقاً للمعايير الدولية».