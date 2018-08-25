«عالم وارنر» و«اللوفر» بأبوظبي ضمن أعظم 100 مكان في العالم

المصدر: Ⅶ دبي ـ سيد صالح

اختارت مجلة «تايم» الأميركية متحف «اللوفر أبوظبي» والمدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي» ضمن قائمتها لأعظم 100 مكان في العالم للعام الجاري 2018.

وأصدرت «تايم» قائمتها أمس، وتطرقت فيها إلى متحف «اللوفر أبوظبي» فذكرت أن دولة الإمارات قد ضخت جزءاً من ثروتها لتشييد صروح مُبهرة، جزر اصطناعية وناطحات سحب فريدة، وينطبق هذا الأمر على متحف «اللوفر أبوظبي» الذي افتتح عام 2017.

وأضافت «تايم» أن الإمارات أنشأت هذا المتحف بُغية تحويل أبوظبي إلى عاصمة ثقافية.

وذكرت أن كلفة إنشاء المتحف بلغت مليار دولار، وأنه يضم تحفاً وروائع فنية من إبداع كبار الفنانين العالميين الراحلين. وأفادت بأن مقر المتحف يعد تحفة فنية في حد ذاته، ويتميز بقبته الشهيرة التي تضم 7850 نجمة تتلألأ في ضوء الليل لتحاكي مشاهد النخيل في الواحات. كما تناولت «تايم» بالحديث مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الترفيهية، الواقعة في جزيرة ياس بأبوظبي، وتمتد على مساحة 38 فداناً، وبلغت كلفة إنشائها مليار دولار.

وقد ضمت قائمة «تايم» لهذا العام ثلاثة أماكن عربية أخرى، هي مكتبة القرويين بمدينة فاس المغربية، ومركز الملك عبدالعزيز للثقافة العالمية في الظهران بالسعودية، وفندق ماريوت مينا هاوس بالجيزة في مصر. وتقوم فكرة هذه القائمة التي تنشرها «تايم» بصفة سنوية على اختيار أعظم 100 وجهة عالمية جديرة بالزيارة والمشاهدة.

وتتضمن القائمة متاحف، ومواقع أثرية، ومتنزهات، ومُدن ملاهٍ، وبواخر سياحية، وفنادق، ومطاعم.

