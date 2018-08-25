«إنديغو» تضيف أبوظبي إلى وجهاتها

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إنديغو» الهندية للطيران، والتي تعد أكبر شركة طيران في الهند من حيث عدد المسافرين وحجم الأسطول، عن إضافة أبوظبي والكويت إلى شبكة وجهاتها بدءاً من أكتوبر المقبل حسبما نشرت أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن «تايمز أوف إنديا». وقال ويليام بولتر المدير التنفيذي للشؤون التجارية في «إنديغو»: «يسرنا أن نعلن عن ضم الكويت وأبوظبي إلى شبكة وجهاتنا الدولية، لتحتلا رقم 57 و58 على الشبكة على التوالي، اعتباراً من أكتوبر المقبل». وتُعرَف «إنديغو» بكونها متخصصة في الطيران ذي الكلفة المنخفضة، وتعتبر أسرع ناقلة متخصصة في هذا القطاع من الطيران على مستوى العالم من حيث النمو.