دبي تتفوق عالمياً في مؤشر سُمعة المدن

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

حافظت دبي على صدارتها كأفضل مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر سمعة المدن «City RepTrak»، لعام 2018، الذي يصدر بصفة سنوية عن مؤسسة «ربيوتيشن إنستيتيوت»، بالتعاون مع مجلة «فوربس» الأميركية، حيث حصلت دبي في مؤشر هذا العام على 68.6 نقطة كانت كفيلة بمنحها الصدارة الإقليمية، بينما جاءت في المركز 41 عالمياً، لتتفوق على مدن عالمية شهيرة مثل: نيوأورليانز، وشيكاغو، وأتلانتا، ولاس فيغاس الأميركية، والتي احتلت المراكز 32، و45، و46، و47، على التوالي.

كما تفوقت دبي أيضاً على العاصمة الكورية سيئول، التي جاءت في المركز 44، والعاصمة الهندية نيودلهي، التي حلت في المركز 53، والعاصمة الروسية موسكو، التي احتلت المركز 56، ومدينة شنغهاي الصينية، التي احتلت المركز 48، وسان بطرسبرغ الروسية، التي جاءت في المركز 43.

وحلت العاصمة اليابانية طوكيو في صدارة المؤشر برصيد 81.8 نقطة، بعد أن أزاحت سيدني التي تنازلت عن صدارتها للمؤشر العام الماضي، وتراجعت هذا العام إلى المركز الثاني برصيد 81.5 نقطة. واستأثرت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بالمركز الثالث برصيد 81 نقطة. وحلت العاصمة النمساوية فيينا رابعة برصيد 80.9 نقطة، فيما جاءت العاصمة السويدية ستوكهولم في المركز الخامس برصيد 80.8 نقطة.