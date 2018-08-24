«إليغانزا» تتخذ من دبي مركزاً للانطلاق في المنطقة

شهدت دبي افتتاح أحدث صالات عرض «إليغانزا» علامة الأزياء العالمية في مردف سيتي سنتر بدبي، وتشتهر ملابس العلامة ببجمالها وأناقتها وصناعتها من المواد الطبيعية، وتأتي دبي مركزاً رئيسياً لتسويق منتجات العلامة التجارية والتوسع في المنطقة، بعد أن جابت العالم، ودخلت العواصم الأوروبية لتلقى كل الترحاب من صناع الفاشن ومحبي الموضة.

ويشير تقرير «CBRE» من أوائل هذا العام، إلى أن دبي تتميز بأعلى نسبة من تجار التجزئة العالميين مقارنة بأي مدينة أخرى في العالم. ويُشار إلى أن سوق التجزئة مدعوم من قبل قطاع الضيافة، ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الزوار خلال معرض إكسبو دبي الدولي في العام 2020.

وقال عـمـر طحان المدير المسؤول عن إبداعات «إليغانزا»: إن «إليغانزا» علامة تجارية فارقة للمرأة الأنيقة بكل الأعمار نشأت في تركيا وجابت العالم بفضل سياستها التسويقية الرائعة وبفضل جودتها العالية وأسعارها التي لا يمكن منافستها فهي أزياء عصرية لكل المناسبات.

وأوضح أن «تجار التجزئة يستهدفون الشرق الأوسط بسبب نسبة الشباب العالية وارتفاع معدل المواليد»، مضيفاً أن «نحو نصف سكان دول الشرق الأوسط هم دون الـ25 عاماً، والعديد منهم أثرياء، ما سيشكل سوقاً كبيرة على مدى العقدين المقبلين».

وهذا ما أكدته مصممة الأزياء المعروفة آسيا التي حضرت الافتتاح وقامت بقص الشريط، معلنة وصول هذه الأسطورة الجميلة إلى السوق التجارية الخليجية، كما أشادت بالذوق الرفيع والجودة العالية التي تتميز به «إليغانزا» ومواكبتها لأحدث خطوط وصيحات الموضة العالمية، وأثنت على سياستها التوسعية المدروسة في المنطقة.