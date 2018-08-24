«تلال ليوا» يدعو أعضاء برنامج ولاء ضيف الاتحاد لتجربة صيفية

المصدر: أبوظبي- البيان

يدعو فندق تلال ليوا، الوجهة السياحية الرائعة، جميع أعضاء برنامج ولاء ضيف الاتحاد من شركة الاتحاد للطيران، للاستمتاع بتجربة صيفية حصرية في أحضان صحراء الربع الخالي المثيرة. وقال أحمد المرجوشي، المدير العام لفندق تلال ليوا: «يسعدنا هذا الصيف أن نقدم عرضاً خاصاً ومميّزاً لأعضاء برنامج ولاء شركة الاتحاد للطيران، الذين سيجدون أن الاسترخاء وقضاء أوقات مُثيرة ومُمتعة في فندق تلال ليوا، الملاذ الساحر المُستوحى من الطراز العربي، يشكل الطريقة المثالية لكسب المزيد من الأميال».

ويمكن للزوار الحصول على أميال مضاعفة وملاذ مشمس في الصحراء بأسعار تبدأ من 345 درهماً، مع التمتّع بإقامة مثالية في أحضان الكثبان الرملية البكر. ويتميّز هذا العرض الفاخر باستهلاك غير محدود لمجموعة مُختارة من المشروبات المحلية، مع وجبة إفطار لذيذة وبوفيه غداء أو عشاء في مطعم «البادية».