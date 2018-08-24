دبي تحافظ على صدارتها إقليمياً في سمعة المدن

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

احتفظت دبي بمكانتها كأفضل مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر سمعة المدن «City RepTrak»، لعام 2018، الذي يصدر بصفة سنوية عن مؤسسة «ربيوتيشن انستيتيوت»، بالتعاون مع مجلة «فوربس» الأميركية.

وبحسب ما نشرت «فوربس» أمس، حصلت دبي في مؤشر هذا العام على 68.6 نقطة كانت كفيلة بمنحها الصدارة الإقليمية، بينما جاءت في المركز الــ 41 عالمياً، لتتفوق على مدن عالمية شهيرة مثل نيو أورليانز، شيكاغو، أتلانتا، ولاس فيغاس الأميركية، والتي احتلت المراكز الـ 32، 45، 46 والــ 47، على التوالي، كما تفوقت دبي أيضاً على العاصمة الكورية سيؤول، التي جاءت في المركز الــ 44، والعاصمة الهندية نيودلهي، التي حلت في المركز الــ 53، والعاصمة الروسية موسكو، التي احتلت المركز الــ 56، ومدينة شنغهاي الصينية، والتي احتلت المركز الــ 48، وسان بطرسبرغ الروسية، التي جاءت في المركز الــ 43.

وتصدرت العاصمة اليابانية طوكيو صدارة المؤشر لهذا العام برصيد 81.8 نقطة، بعد أن أزاحت سيدني التي تنازلت عن صدارتها للمؤشر العام الماضي، وتراجعت هذا العام إلى المركز الثاني، برصيد 81.5 نقطة.

واستأثرت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بالمركز الثالث برصيد 81 نقطة. وحلت العاصمة النمساوية رابعة برصيد 80.9 نقطة، فيما جاءت العاصمة السويدية ستوكهولم بالمركز الخامس برصيد 80.8 نقطة.

وكانت المراكز من السادس وحتى العاشر من نصيب فينيسيا «80.3 نقطة» وروما «79.2 نقطة» الإيطاليتين، زيوريخ السويسرية «78.5 نقطة»، ميونيخ الألمانية ومونتريال الكندية، بنفس الرصيد «78.2 نقطة».