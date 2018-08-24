أذربيجان تتطلع لعلاقات اقتصادية أوثق مع الإمارات

المصدر: Ⅶدبي- وائل الخطيب

ذكرت صحيفة «آذرنيوز» التي تصدر باللغة الإنجليزية: إن أذربيجان مهتمة بإقامة مشاريع مشتركة مع دولة الإمارات في مجالات الصناعة والإمداد والنقل.

وقال النور علييف- الممثل التجاري لأذربيجان في دبي لوكالة أنباء «ترند نيوز» الخاصة: إن أذربيجان تسعى أيضاً لجذب عدد كبير من الشركات العربية إلى البلاد، لأنها سوق مثالية للمستثمرين الأجانب.

وبشكل عام، تمتلك أذربيجان والإمارات إمكانات كبيرة للتعاون، وقد تنجحان في تطوير التعاون في مجالات الصناعة، والنقل، والتجار، والاستثمار، والزراعة، والسياح، والتقنيات العالية.

ومضى علييف قائلاً: إن العمل جار حالياً لتسريع ديناميكية التبادل التجاري بين البلدين. وإن الحصة الرئيسية من تصدير المنتجات الأذربيجانية إلى الإمارات هي من نصيب دبي، التي يتم توفير المنتجات الزراعية بشكل رئيسي.

إعادة التصدير

وقال: إن دولة الإمارات تتمتع بإمكانات كبيرة لإعادة التصدير، لافتاً إلى أن توريد السلع الأذربيجانية لسوق الإمارات «قد يسهم في توريد منتجاتنا المحلية إلى أسواق الدول الأخرى في الخليج العربي في المستقبل»، مضيفاً أنه إضافة إلى المنتجات الزراعية، تعتزم أذربيجان زيادة الإمدادات من مختلف أنواع السلع الصناعية، وهي ألواح الألومنيوم، والأنابيب إلى الإمارات.

علاقات تجارية عميقة

تتمتع أذربيجان والإمارات بعلاقات ودية وتحرصان على تعميق التعاون الاقتصادي، وحتى الآن، تعمل أكثر من 250 شركة من الإمارات في أذربيجان.

وكانت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وأذربيجان قد ذكرت في وقت سابق أن البلدين سيركزان على تسعة مجالات رئيسية للتعاون الثنائي، بما في ذلك النقل الجوي، والسياحة، والاتصالات، والبيئة، والمياه، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، والصناعة.

وتستورد أذربيجان بشكل رئيسي منتجات التكنولوجيا العالية، والإلكترونيات، والسلع الصناعية، ومواد البناء من دولة الإمارات، فيما تصدر إليها الفواكه، والعصائر، والمكسرات، والمنتجات المعدنية شبه المصنعة وغيرها.

ووفقاً للجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية، بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والإمارات 28.4 مليون دولار في الفترة من يناير إلى يوليو 2018، وهو ما يزيد بنسبة 67% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017

وفي الوقت نفسه، بلغت الصادرات من أذربيجان إلى الإمارات 12.317 مليون دولار (بزيادة 58.8 في المائة)، في حين بلغت الواردات 16.

ويذكر أن إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية بالسوق الأذري سجلت نحو 800 مليون دولار، فيما سجلت الاستثمارات الأذرية في الإمارات ما يعادل 300 مليون دولار، بإجمالي حجم استثمارات متبادلة تتجاوز المليار دولار.

ودولة الإمارات تنظر إلى جمهورية أذربيجان كشريك استثماري وتجاري مهم في ظل القواسم الاقتصادية التي تجمع البلدين، ما يطرح عددا من القطاعات الحيوية على خريطة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، من أبرزها الزراعة والتجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل الجوي والطاقة المتجددة والاتصالات والتكنولوجيا.

وأكد على أن الدولة تتطلع قدماً إلى ما يمكن أن تمنحه أذربيجان من تسهيلات وحوافز للمستثمرين الإماراتيين، وتبدي في المقابل استعدادها التام لتوفير البيئة المشجعة والداعمة لتطوير وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في إطار برنامج عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

كما أن أذربيجان مهتمة بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في كافة المجالات وخاصة على صعيد الاستفادة بالتجربة الإماراتية في سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة.

ولا يزال الاقتصاد الأذربيجاني يعتمد على القطاع النفطي بشكل كبير، إذ يمثل مساهمته ما نسبته 70 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.