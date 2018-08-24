«قصر الإمارات» وجهة مثالية لقضاء العطلات والإجازات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشف فندق «قصر الإمارات»، الوجهة المثالية لقضاء العطلات والإجازات، عن عرضه الصيفي الفاخر الذي يُفسح أمام ضيوفه من كافة أرجاء الإمارات وزوار الدولة، الاستمتاع بإقامة تحفل بالرفاهية في أرجاء القصر.

ويمكن للضيوف الاستفادة من خصم يصل إلى 10% على أسعار الإقامة خلال فصل الصيف، مع فرصة تدليل أنفسهم في المنتجع الصحي الفاخر، من خلال الحصول على قسيمة هدية بقيمة 300 درهم لكل ليلة، للاسترخاء واستعادة التوازن في سبا «قصر الإمارات» الرائع.

ويوفّر السبا مجموعة مُتميّزة من الخدمات الفاخرة التي يمكن الاختيار من بينها، إضافة إلى علاجات الوجه والرعاية الشاملة للبشرة والجلد، أو الاستمتاع بتجربة شاملة لواحدة من أشهر التقاليد العربية العريقة من خلال الحمّام المغربي الذي يعمل على تجديد وإعادة الحيوية لكامل الجسم.