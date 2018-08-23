مصادر: إلغاء طرح «أرامكو»

المصدر: لندن، الرياض- رويترز

قالت أربعة مصادر أمس: إن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» الذي يعتبر الأضخم من نوعه في التاريخ.

وقال اثنان من المصادر: إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على «حصة استراتيجية» في مصنع البتروكيماويات المحلي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».

وقال مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي: «قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجياً في ذلك الاتجاه - أولاً التأجيل ثم الإلغاء».