ارتفاع العائدات النفطية يعزز نمو دول التعاون

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

توقع تقرير صادر عن «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية المتخصصة في الأبحاث أن النمو الاقتصادي في دول التعاون سيواصل اكتساب الزخم خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع العائدات النفطية بين 3 و5 % بعد تعديل اتفاقية الإنتاج المبرمة بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

وقال ويليام جاكسون، كبير المحللين الاقتصاديين والمتخصص في الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «نعتقد أن ارتفاع العائدات النفطية يمكنه أن يرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة بين 2 و2.5% على مدى الفترات المقبلة، وبالتالي سيؤدي هذا إلى إسراع الخطى خلال الأشهر القليلة المقبلة فيما يتعلق بتعافي اقتصادات المنطقة من تداعيات انخفاض النفط خلال السنوات الأخيرة».

وذكر التقرير أن النصف الأول شهد تعافياً ملحوظاً في اقتصاد الإمارات.

وأضاف ويليام: «سجلت العائدات النفطية الإماراتية في يوليو الماضي ارتفاعاً 1.3% بالمقارنة مع يوليو 2017، كما ارتفعت العائدات بالمقارنة مع يونيو الماضي، الذي شهد انخفاض إنتاج الدولة من النفط 0.9% بالمقارنة مع يونيو 2017».