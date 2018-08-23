6.6 مليارات دولار سوق تقنية المعلومات في الإمارات بحلول 2021

المصدر: Ⅶدبي- البيان

يتوقع أن تنمو سوق تقنية المعلومات في دولة الإمارات بنسبة 20 %، من 5.5 مليارات دولار في 2018 إلى 6.6 مليارات دولار بحلول العام 2021، وفقاً لشركة «بي إم آي» للأبحاث، وذلك في ضوء تواصل استثمارات القطاعين العام والخاص في إحداث التحوّل الرقمي الشامل، والتركيز الكبير على تبني الحلول القائمة على السحابة، وفي هذا الإطار افتتحت شركة «إس إيه بي»، أول مركز للبيانات السحابية تابع لها في دولة الإمارات، وذلك حرصاً منها على تحفيز التحوّل الرقمي الحاصل في البلاد في إطار دعم رؤية الإمارات 2021.

رؤية

وتعتبر «إس إيه بي» واحدة من أولى شركات تقنية متعددة الجنسيات التي تفتتح مركزاً للبيانات السحابية في دولة الإمارات، وتقدّم الشركة حلولاً إبداعية آمنة وقابلة للتطوير لتعزيز رؤية الإمارات 2021 ودعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات. ويمثل افتتاح المركز رسمياً، أمس، علامة بارزة في الخطة الاستثمارية للشركة في دولة الإمارات، التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار وتمتد على خمس سنوات.

علاقات

ويتيح المركز السحابي الجديد المجال أمام الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات للاشتراك في حلول «إس إيه بي» السحابية المصممة خصيصاً لخدمة 25 قطاعاً من قطاعات الأعمال، وقد أصبحت منصة «إس إيه بي» السحابية جاهزة لدعم عملاء الشركة في مسيرتهم نحو التحوّل الرقمي، مدعومة ببرمجيات المشتريات من «إس إيه بي أريبا»، وحزمة C/‏‏4HANA من «إس إيه بي» لإدارة علاقات المتعاملين، ومنصة «هانا» من «إس إيه بي» للحوسبة داخل الذاكرة، وحزمة S/‏‏4HANA من «إس إيه بي» للتحليلات الفورية، علاوة على نظام SuccessFactors من «إس إيه بي» لإدارة الموارد البشرية.

وأشارت دراسة حديثة حول التحوّل الرقمي أعدتها شركة «إس إيه بي» وأكسفورد إكونوميكس «إلى أن أكثر من 60 في المئة من الشركات وحوالي 75 في المئة من القادة الرقميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيستثمرون في السحابة حتى العام 2019.

وتستثمر «إس إيه بي» من ناحية أخرى، في تعزيز برنامج شركاء قنوات التوزيع وتوسعته، نظراً لأهميتهم في توجيه المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في مسيرتها نحو التحول الرقمي، بما يشمل الحلول والمهارات الرقمية التي تلبّي احتياجاتها التجارية على أفضل وجه.