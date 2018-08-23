«بيزنيس مينتلس» تطرح تطبيقاً خاصاً باحتساب ضريبة القيمة المضافة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

طرحت «بيزنيس مينتلس Businessmentals»، المنصة التجارة الإلكترونية المبتكرة التي تقدّم الدعم المهني والمعرفة المهنية لأصحاب العمل الحر وأصحاب الشركات الصغيرة من خلال نماذج بسيطة ذات فعالية عالية وتزوّدهم بالخطوات اللازمة للعمل، التطبيق الهاتفي الأول الذي يتصدّر سلسلة من التطبيقات الهاتفية اللاحقة.

إنّه تطبيق خاص باحتساب ضريبة القيمة المضافة، وهو الآن متاح لأجهزة أندرويد وسيصبح متاحاً لأجهزة iOS بحلول نوفمبر 2018. يسمح هذا التطبيق للمستهلكين بأن يحتسبوا فوراً ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم من السلع والخدمات. وفي خطوة هي الأولى من نوعها، يسمح لهم أيضاً بالتحقق من رقم التسجيل الضريبي الخاص بالبائع للتأكد من أنّه مسجل فعلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة الاستعمال ويتضمّن أقساماً عدة بما يتيح تصفّحه بسهولة ومن دون أي تعقيد. وإلى جانب احتساب ضريبة القيمة المضافة على الفور، يوفّر التطبيق إمكانية الوصول إلى مدونات إلكترونية عن هذه الضريبة وإلى تقارير رسمية تحمل توقيع الخبراء في المجال، فضلاً عن أحدث وأهم الأخبار ونصائح مفيدة حول كيفية التعامل مع المسائل الحرجة. صُمم التطبيق وطُوّر لكل شخص يتسوّق ويدفع ضريبة القيمة المضافة على ما يشتريه. وهو أيضاً مفيد جداً لأصحاب الشركات الصغيرة لاحتساب الضريبة عن بعد. ووفقاً لـ ستيف أشبي، مؤسس «بيزنيس مينتلس»، كثيرون هم الأشخاص الذين يدفعون ضريبة عالية أو يدفعون هذه الضريبة للتجار غير المسجلين.

وقال أشبي أيضاً: «الانتظار في الصف في المتجر الواحد مع حضور 15 شخصاً خلفك هو آخر ملاذ لاختبار مهاراتك في الحساب الذهني. بفضل تطبيق احتساب ضريبة القيمة المضافة من «بيزنيس مينتلس»، يمكنك احتساب الضريبة فوراً بشكل دقيق. إنّنا نضع في متناول الجمهور تطبيقاً حياً وتفاعلياً وتثقيفياً يمكن استخدامه في أي وقت وأي مكان». وأضاف أشبي قوله: «طرح هذا التطبيق يعكس الوعد الذي قدمناه بتزويد عملائنا بالأدوات اللازمة للعمل والحياة».