دبي سادس أجمل أفق في العالم

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

حلّت دبي، التي تفوق أفقها على كثير من مدن العالم منها على سبيل المثال سدني وشيكاغو وريو دي جانيرو وسنغافورة، في المركز السادس في قائمة أجمل آفاق العالم نشرها موقع (Travel The Luxury Expert). وقال الموقع إن دبي باعتبارها ناشئة انطلقت لتصبح مدينة عالمية في زمن قياسي، تعد موطناً لناطحات سحاب تزيد طولاً على 250 متراً أكثر من أي مدينة أخرى في العالم.

وفي حين أن الأفق ليس كثيفاً مقارنةً بمعظم المدن الأخرى في هذه القائمة، فإن كل مبنى من مبانيها هو أيقونة معمارية بحد ذاته، فبرج خليفة أطول مبنى شيده الإنسان في العالم، يحتضن 163 طابقاً تعلو شاهقة على ارتفاع 585 متراً على الرغم من أن قمة برجه ترتفع إلى 828 متراً. وتحتضن المباني البارزة الأخرى في المدينة النابضة بالحياة أطول مبنى فندقي في العالم بالإضافة إلى أطول مبنى سكني بالكامل في العالم وهو برج الأميرة مارينا 101. جي دبليو.

وتصدر أفق هونغ كونغ المشهد، تلته مدينة نيويورك ثم كيب تاون في جنوب أفريقيا، فشنغهاي وفانكوفر في المرتبة الخامسة لتليه دبي في المرتبة السادسة.