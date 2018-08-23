بوادي مول يضفي أجواء المرح بعروض «أورانج موود كلاون»

المصدر: العين - البيان

يستضيف بوادي مول، مركز التسوق الرائد في العين، فرقة «المجموعة الدولية أورانج موود كلاون» الترفيهية للمهرجين للترحيب بزوار المول طوال أيام عيد الأضحى المبارك. وتقدم الفرقة عروضاً حية داخل المول حتى يوم غد الجمعة ما بين الساعة 6 إلى 10 مساءً.

وتعد «المجموعة الدولية أورانج موود كلاون» فرقة عروض حية وتفاعلية ترفيهية شهيرة في مختلف أنحاء العالم. وتقدم الفرقة أعمالها لتناسب كل الأعمار بمزيج من الترفيه والكوميديا البارعة. وتعد فرقة المجموعة الدولية الجمهور بالتسلية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأعمال لتضفي أجواء البهجة والإثارة داخل بوادي مول خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال بسام صالح، مدير التسويق في بوادي مول: «نحن في بوادي مول دائماً ملتزمون بتقديم تجارب لا تنسى لزوارنا من جميع الأعمار، ويمثل عيد الأضحى الوقت المناسب لتجتمع خلاله العائلات والأصدقاء لقضاء الوقت القيم، لذا رغبنا من خلال تقديم فرقة المجموعة الدولية أورانج موود كلاون أن ينغمس زوارنا في أجواء من الترفيه والضحك وخلق مناخ رائع للجميع».

وفي حين يستحوذ المهرجون على أنظار وانتباه المشاهدين، تبث الأضواء النابضة والموسيقى الصاخبة والأزياء الملونة وحركات الرقص الإيقاعي أجواءً من الطاقة الطاقة للارتقاء بمستوى الاحتفال.

واختتم صالح: «نقدم لزوارنا تجربة فريدة من نوعها في كل موسم، ونحن على ثقة من أن فرقة المجموعة الدولية أورانج موود كلاون ترقى إلى مستوى توقعات زوارنا من خلال أعمالهم الفنية المذهلة».

ويشتهر بوادي مول دوماً بعروضه ومفاجآته المذهلة، وهو يقدم لزواره أمتع الأوقات وفرص خوض تجربة احتفالية مميزة خلال عيد الأضحى.