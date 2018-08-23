34.4 % ارتفاع أسعار وقود الطائرات في عام

المصدر: Ⅶدبي ــ لؤي عبدالله

وصل سعر برميل وقود الطائرات بحسب مؤشر الوقود الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» خلال الأسبوع الماضي إلى 88 دولاراً للبرميل بارتفاع 34.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهر المؤشر أن أسعار وقود الطائرات تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 4.6% بالتزامن مع تراجع أسعار النفط التي تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفاد مؤشر «إياتا» بأن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سجلت أقل سعر ليصل إلى 85.1 دولاراً للبرميل، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود في هذه المنطقة بنسبة 33.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 فيما وصلت نسبة التراجع إلى 5.3% مقارنة بشهر يوليو الماضي.

احصائيات

وارتفع سعر برميل وقود الطائرات على أساس سنوي في أوروبا وفق آخر إحصائيات صدرت عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي بنسبة 32.8 إلى 88 دولاراً للبرميل، وذلك على الرغم من تراجع الأسعار على أساس شهري بنسبة 4.1%، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادي ارتفعت الأسعار على أساس سنوي بنسبة 33.1% إلى 85.7 دولاراً وبلغت الأسعار في أميركا الجنوبية والوسطى 92 دولاراً للبرميل بارتفاع 35% على أساس سنوي وعلى مستوى منطقة أميركا الشمالية ارتفعت الأسعار بنسبة 36.3% إلى 89.3 دولاراً للبرميل.

وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على 7% فقط من حجم استهلاك وقود الطائرات عالمياً، في حين تصل حصة أميركا الشمالية إلى 39% وأوروبا 28% ومنطقة آسيا والهادي 22% وأميركا الجنوبية والوسطى 4% من حجم استهلاك الوقود عالمياً.

مراقبة

ودفع ارتفاع أسعار وقود الطائرات شركات الطيران المحلية والإقليمية لمراقبة مؤشر أسعار الوقود لدراسة اتخاذ قرار بشأن رفع رسوم علاوة الوقود على تذاكر السفر لتغطية جزء من الزيادة الكبيرة في عقود وقود الطائرات خلال الأشهر الماضية، فيما أكدت شركات طيران أخرى أنها تراقب عن كثب مؤشرات الأسواق لاتخاذ ما يلزم تجاه السياسات السعرية للموسم المقبل.

وتشير توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بنسبة 25.9% لتصل إلى 84 دولاراً للبرميل خلال العام 2018. كما ستشكل تكاليف الوقود نسبة 24.2% من إجمالي التكاليف التشغيلية للناقلات الجوية بارتفاع عن نسبة 21.4% خلال عام 2017.