زايتو تطلق منتجاً في الإمارات يقلص استهلاك وقود السيارات %10

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «زايتو»، المزوّد الرائد للزيوت والشحوم الصناعية الصديقة للبيئة، التي تتخذ من دبي مقرّاً لها، تركيبة فريدة تضاف لوقود الديزل تحت اسم D-Zel Aid، يساعد في تقليص استهلاك الوقود في السيارات بنسبة تصل إلى 10% على أقل تقدير، ويُعتبر إطلاق هذا المنتج بمثابة خطوة جديدة اتخذتها «زايتو» لدعم رؤية الإمارات 2021، التي تشجّع الممارسات الكفيلة بالوصول إلى بيئة مستدامة.

هذا وتم تصميم D-Zel Aid لتعزيز الاستهلاك الاقتصادي للوقود والحد من مستويات أكسيد النيتروجين وأحادي أكسيد النيتريك التي تنفثها المركبات وتلحق أضراراً كبيرة بالبيئة وصحة الإنسان، وبعد شهور من الاختبارات والتجارب، تم إثبات جودة التركيبة عند إضافتها للديزل (أو الديزل الحيوي) في المركبات والآلات بصورة عامة، وذلك خلال عمليات الاحتراق النموذجية من حيث قدرتها على تقليل إنتاج أكسيد النيتروجين وأحادي أكسيد النيتريك وحرقها بصورة أكثر نظافة، ما يؤدي لإطلاق كمية أقل من السخام ويسهم في زيادة الكفاءة.

وقال نيكولاس بروكس، مؤسس شركة «زايتو»، إلى اعتبار المنتج بمثابة «الحل الأمثل» لاستهلاك الوقود بشكل اقتصادي: «يعتبر D-Zel Aid علامة فارقة في السوق، وتم تصميم المنتج خصيصاً لتعزيز قدرة المحركات على العمل بشكل أفضل، وهو أمر مفيد لكل من المستهلك والبيئة على حد سواء، وفي الآونة الأخيرة، طبقت هيئة الطرق والمواصلات استخدام وقود الديزل منخفض الكبريت، ما يثبت الخطوات الواسعة التي تتخذها الدولة نحو المبادرات البيئية عندما يتعلق الأمر بالنقل، ويبرز ذلك من خلال رؤية الإمارات 2021، التي تشدّد على أهمية النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة مع حماية البيئة».

وبيّن بروكس مدى ملاءمة D-Zel Aid لمعظم أنواع المركبات التي تعمل بوقود الديزل، ولا سيما المركبات التي تستوفي المعايير الأوروبية Euro 3 وEuro 4 (وهي الأكثر شيوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة)، حيث لا يتم عزل الانبعاثات عبر فلتر جسيمات الديزل، أو صمام إعادة تدوير غازات العادم أو أنظمة الخفض الانتقائي التحفيزي.