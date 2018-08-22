مراكز تسوق دبي.. نبض العيد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

سجلت مراكز التسوق في دبي، أمس، مستويات قياسية من الزوار المحتفلين بأول أيام عيد الأضحى بمجموعة كبيرة من العروض التي تتوافق مع المناسبة معبرة عن نبض دبي في العيد، سواء كانت عروضا تجارية ترويجية أو ترفيهية، حيث تدفق آلاف المتسوقين للاستفادة من التخفيضات على مختلف علامات ومنتجات التجزئة وفي مقدمتها الألبسة.

وشكلت العائلات الشريحة الأكبر من المتسوقين في إطار الاحتفال بعيد الأضحى.

وفي ظل الازدحام الذي شهدته مراكز التسوق الكبرى، وفي مقدمتها دبي مول ومول الإمارات وديرة سيتي سنتر، اتجه بعض المتسوقين إلى المراكز الأصغر حجماً للتبضع والتسوق.

وامتلأت المراكز بالمتسوقين والزوار بدءاً من فترة الظهيرة واستمرت حتى منتصف الليل، حيث تعتبر مراكز التسوق الوجهة المثلى للتسوق والترفيه العائلي، خاصة في فصل الصيف في ظل احتفالات «العيد في دبي» التي أسهمت في استقطاب المزيد من الزوار.

وحقق قطاع التجزئة في دبي معدلات مبيعات قوية منذ بداية الأسبوع الجاري، واكتظت مراكز التسوق بأعداد كبيرة من الزوار مع إقبال كثيف على متاجر الملابس والأحذية والإكسسوارات والعطور، وتسهم العروض المغرية والتنزيلات الكبيرة التي طرحتها معظم المتاجر على مجموعات واسعة من المنتجات في تحفيز المتسوقين على الإنفاق، ما انعكس إيجاباً على نمو المبيعات بشكل عام.