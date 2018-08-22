11418 تصريحاً تجارياً في دبي خلال النصف الأول

المصدر: Ⅶدبي ـ بشار باغ

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 11418 تصريحاً تجارياً.

وبلغ عدد تصاريح الحملات الترويجية خلال هذه الفترة 2340 تصريحاً أي ما يشكل 20.5% من إجمالي التصاريح التجارية حيث شملت الحملات الترويج لجوائز فورية وحملات تسوق وسحوبات.

كما تم إصدار 3397 تصريحاً للحملات الإعلانية أي 29.8% من إجمالي التصاريح، وشملت إعلانات الأسماء التجارية والورقية والإلكترونية وإعلانات الطرق الداخلية واللافتات القماشية وإعلانات العلامات التجارية وغيرها من التصاريح المندرجة ضمن هذه الفئة.

وأشار قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي إلى أن تصاريح المعارض التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 39 تصريحاً كما تم إصدار 882 تصريحاً للتخفيضات والعروض الخاصة والتصفية تشكل 7.7% من إجمالي عدد التصاريح الصادرة.

وتأتي هذه النتائج في ظل الجهود التي تبذلها «اقتصادية دبي» في تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، وسعيها المستمر نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورسم سياسات النمو والتطور الاقتصادي في دبي والأهم من ذلك أن تسهيل الإجراءات عبر منافذ متعددة له دور اقتصادي، نظراً لمساهمته في زيادة عدد التصاريح التي تنمو بشكل شهري وتزيد بشكل كبير في مواسم معينة وبالتالي فهي تسهم في زيادة فعالية الأٍساليب الترويجية لتحقيق أهداف الشركات والمتمثلة في زيادة الحصة السوقية والمبيعات وفي تلبية متطلبات المستهلكين.

وتؤكد بيانات التصاريح التجارية مرونة الإجراءات التي تتبعها «اقتصادية دبي» في إصدار التصاريح التجارية الخاصة بالعروض الترويجية والتنزيلات وكذلك زيادة عدد منافذ استلام معاملات التصاريح التجارية حيث بالإمكان تقديم معاملات التصاريح في جميع مركز التعهيد .