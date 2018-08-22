أجنحة هوثورن من ويندهام تستضيف الزوار بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

يقدم «فندق وأجنحة هوثورن من ويندهام بمنطقة جميرا بيتش ريزيدنس» أقوى العروض لعيد الأضحى لمن لم يقرروا كيفية قضاء إجازتهم بعد. وعلى الزائر أن يختار ليستمتع بحجز إقامته في الفندق بتكلفة لا تزيد على 750 درهماً، وتمتع ببوفيه عشاء مأكولات منطقة البحر المتوسط لفردين مجاناً ولمرة واحدة في مطعم فلافورز. ويسري هذا العرض لحجوزات الفندق من 20 إلى 26 أغسطس 2018.

ويوفر فندق وأجنحة هوثورن من ويندهام بمنطقة جميرا بيتش ريزيدنس، الذي لا يبعد عن الشاطئ سوى بضع دقائق مشياً على الأقدام، حقيبة لمستلزمات الشاطئ، تتضمن المناشف والمظلات للنزلاء الراغبين في قضاء يومهم على الشاطئ، كما يتضمن الفندق مجموعة من المرافق الترفيهية، مثل حمام سباحة خارجي، وصالة ألعاب، ونادٍ صحي لمن يتطلعون للحصول على إقامة مريحة.