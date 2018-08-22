الصينيون يزورون الإمارات للتجارة والترفيه

المصدر: Ⅶدبي- وائل الخطيب

كشف بحث أجرته منصة الحجز عبر الإنترنت Hotels.com أن حوالي 33% من الصينيين يزورون الإمارات بهدف التجارة، في حين أن 54٪ يزورونها للترفيه.

كما أظهرت البيانات، أن غالبية الزوار الصينيين يفضلون الإمارات، إلى جانب السعودية والبحرين على وجهات الشرق الأوسط الأخرى، بفعل عناصر تتفاوت بين التسوق إلى الإقامة عالية الجودة. وأوضحت الدراسة البحثية، أن المسافرين الصينيين من جيل الألفية، المولودين بعد عام 1990 - ينفقون أكثر من 80٪ على السفر، وهم الأكثر تأثراً بوسائل التواصل الاجتماعي، في حين استخدم 63٪ صور «السيلفي» لتعزيز صورهم الاجتماعية أثناء سفرهم. وقال حوالي 15٪، إنهم يقدرون الأشياء التي من شأنها تعزيز وجودهم على وسائل الإعلام الاجتماعية.