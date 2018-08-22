«فرانشايز» تتوسّع في الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

أكّد تقرير نشرته، أمس، شركة «مونداك» العالمية المتخصصة في الاستشارات القانونية أن سوق الامتيازات «فرانشايز» تشهد توسعاً في الإمارات، وخاصة في دبي، وأضاف أن نموذج الامتيازات يعد واحداً من نماذج الأعمال التجارية التي تحظى بشعبية بالغة في دبي في عدة قطاعات تجارية، وبصفة خاصة قطاعات التجزئة، الأغذية والمشروبات، والضيافة، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية.

واستدل التقرير على ذلك بمعرض «فرانشايز ميدل إيست»، الذي تستضيفه دبي بصفة سنوية، ويعد أكبر معرض تجاري متخصص في الامتيازات الدولية على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات باتت بمثابة منصة تجارية نابضة بالحركة والحيوية في منطقة الشرق الأوسط، وتستقطب المزيد والمزيد من الشركات الدولية المتخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، موضحاً أن البيئة الصديقة للأعمال في الإمارات وقاعدة المستهلكين الدوليين الكبيرة المتوافرة بها تجعلان من الامتيازات نموذجاً تجارياً جذاباً في الدولة.

وتطرق تقرير «مونداك» أيضاً إلى الإجراءات القانونية التي يتعين على مانحي الامتيازات الالتزام بها عند منح امتيازات في الإمارات.