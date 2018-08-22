«نت آب» تُعلن عن «قمة ساب أون نت آب 2018» في 18 سبتمبر المُقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نت آب» (NetApp)، الجهة المرجعية لبيانات السحابة الهجينة، ومقرها الإقليمي دبي، مؤخراً، عن «قمة ساب أون نت آب» السنوية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يومي 18 و19 سبتمبر المُقبل، تحت شعار «وحد بياناتك وقُم ببناء مؤسسة ذكية»، وتجمَع مسؤولي شركة «نت آب» وكبار عملائها، إضافة إلى أبرز الشركاء العالميين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويترأس جلساتها الرئيسة رولان فارتنبرغ، مدير أول التحالفات العالمية في «نت آب»، في «مركز ساب إكسبرينس آند ليوناردو إنتربرايز»، في باريس، حيث سيشارك فيها متحدثون بارزون يمثلون كبرى المؤسسات العالمية.

وقال فارتنبرغ: «ستشتمل القمة على مجموعة من جلسات النقاش والجلسات المصغرة حول الحلول التي ستتيح كماً هائلاً من المعلومات حول كيفية الاستفادة المثلى من البيانات لبناء مؤسسة ذكية».