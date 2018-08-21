«شل» تشحن نفط «الردغة» من سنغافورة إلى الإمارات

المصدر: ■دبي - سيد صالح

استأجرت شركة «شل إنترناشيونال إيسترن تريدينغ» الناقلة «ميرسك بروسبر» لشحن 80 ألف طن نفط سائل رقيق القوام المحتوي على الكثير من العوائق، والمعروف باسم «الردغة» من مقر الشركة في سنغافورة إلى مصفاة «الرويس» في أبوظبي.

وذكرت مجلة «مارين لينك» الأميركية المتخصصة في الشحن البحري، أمس، أن رسوم استئجار الناقلة 450 ألف دولار. ووصفت الشحنة بأنها خطوة غير معتادة، كون مصفاة «الرويس» نادراً ما تستورد منتجات مترسبة.

وأفادت بأن مصفاة «الرويس» باتت منذ يناير 2017 مُصدراً رئيسياً للنفط الأوليّ المترسب مباشرة من عملية التقطير. يذكر أن نفط «الردغة» منتج جانبي يترسَّب من تقطير النفط، وغالباً ما يُمزَج بالنفط الثقيل لخفض لزوجته.