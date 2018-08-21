مراكز أبوظبي تضاعف مبيعاتها مع تخفيضات 50%

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبد الحي محمد

تفننت مراكز التسوق الكبرى في أبوظبي في جذب المتسوقين لديها خلال أيام عيد الأضحى المبارك التي تبدأ اليوم باستقطاب الشخصيات الحقيقية لمسلسلات الرسوم المتحركة، وأبرزها سلاحف النينجا ودراكولا وأصدقاؤه الوحوش، حيث يقدمون عروضاً حقيقية تشاهدها الأسر المتسوقة وأطفالهم بالمجان.

وأعلنت المراكز التجارية الكبرى في أبوظبي تخفيضات تصل إلى 50%، مع توقعات بتزايد مبيعاتها بنسب بين 30% و40%، إضافة إلى مراكز ومحلات تجارية تضاعف مبيعاتها بعروضها الترويجية الكبرى.

ويجذب مركز «دلما مول» في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي المتسوقين بأبطال مسلسل الرسوم المتحركة الشهير سلاحف النينجا، وهم مايكل أنجلو، وليوناردو، ودوناتيلو، ورافاييل، الذين قدموا إلى أبوظبي لقضاء العيد مع المواطنين والمقيمين، ويعرض أبطال النينجا قوة السلاحف، حيث عرفهم العالم بعروضهم الكرتونية الشهيرة، وصراعهم مع المجرمين والكائنات الفضائية في شوارع نيويورك، عبر عروض حية يقدمونها في دلما مول وتستمر حتى الخميس المقبل. وانتهزت محلات دلما مول فرصة قدوم أبطال سلاحف النينجا وعرضت تخفيضات على الملابس والإكسسوارات بنسب بين 25% إلى 50%، كما عرضت محلات كثيرة عرض «اشترِ قطعة وخذ قطعة مجاناً».

أما مركز تسوق بوابة الشرق مول فأعلن عن تجربة استثنائية لجذب المتسوقين، حيث يبدأ غداً ولمدة ثلاثة أيام احتفالات كبيرة بوصول الكونت دراكولا برفقة أصدقائه الوحوش لتقديم عرض حي ومباشر، وأعلن مركز التسوق أن الكونت دراكولا سيقدم عروضاً تفاعلية تضم نجوم هوتيل ترانسيلفانيا مثل الكونت دراكولا وابنته مافيس، وفرانكشتاين وموراي، لعيش مغامرة رائعة برفقتهم.

وضاعف مركز تسوق ياس مول استعداداته للعيد مستفيداً من افتتاح مدينة عالم وارنرز برازرز، والعروض الحصرية لمدينة عالم فيراري والحديثة المائية ياس ووتر وورلد، وعرضت محلاته خصومات على مئات الأصناف من السلع خصومات تراوحت بين 10% إلى 40% و70%.

وأكدت مراكز التسوق الكبرى في أبوظبي، التي تشمل مراكز أبوظبي مول، ومارينا مول، والخالدية مول، وجاليريا مول، والراحة مول، ودير فيلد تاون سكوير، ومشرف مول، ودلما مول، وبوابة الشرق مول، والعين مول، والجيمي مول، والبوادي مول، وواحة هيلي مول، والفوعة مول، ومزيد مول، وياس مول، وكابيتال مول، أكدت اتفاقها مع مسؤولي المحلات التجارية الموجودة فيها على عروض تخفيضية على غالبية الملابس والإكسسوارات لديها خلال أيام العيد خاصة.

فرصة كبيرة

وخلال جولة ميدانية لـ «البيان الاقتصادي» أكد متسوقون أن العروض الترويجية في غالبية مراكز أبوظبي حقيقية وفرصة كبيرة لهم لشراء احتياجاتهم من الملابس وغيرها.

وأوضح المتسوق عادل البنا أنه زار أكثر من مركز تسوق في أبوظبي، ولاحظ وجود تخفيضات غير مسبوقة على الملابس والإكسسوارات، والسبب في ذلك يرجع إلى كثرة المعروض وقلة الطلب، خاصة أن غالبية المقيمين سافروا لبلدانهم لقضاء الإجازة الصيفية، ومن المتوقع أن تتراجع هذه العروض مع بداية العام الدراسي، وبلا شك فإن العيد فرصة مثالية للشراء بأسعار ممتازة.

وذكرت المتسوقة هدى عبد العال أن المراكز التجارية في أبوظبي هي المتنفس الوحيد للأسر لقضاء العيد، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في مثل هذه الأيام من العام تجعل من المستحيل ارتياد الحدائق العامة، وبلا شك فإن كثرة المراكز التجارية في أبوظبي وقربها من بعضها البعض أشعل بينها منافسة قوية لجذب أكبر عدد من المتسوقين.

جذب المتسوقين

وأوضح إبراهيم عبدالله البحر، خبير قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي، أن تفنن المراكز التجارية في أبوظبي لجذب المتسوقين عن طريق استقدام أبطال المسلسلات الكرتونية المحببة للأطفال فكرة جيدة جداً، مشيراً إلى أن غالبية محلات المراكز بها معروض كبير من الملابس والإكسسوارات والساعات والسلع الغذائية، والعيد فرصة كبيرة لها لأن حركة الشراء تتزايد بشكل كبير.

ونوّه البحر إلى أن المراكز التجارية الكبرى في أبوظبي سارعت منذ الأسبوع الماضي إلى الإعلان عن تخفيضات كبرى تصل إلى 50% على الملابس والإكسسوارات والساعات والهدايا، وهناك توقعات بتزايد مبيعات المراكز التجارية الكبرى والصغرى في أبوظبي الأسبوع الجاري بنسب بين 30% و40%، وهناك مراكز ومحلات تجارية تضاعف مبيعاتها بعروضها الترويجية الكبرى.

ولفت البحر إلى أن نجاح مراكز التسوق في جذب المتسوقين في العيد يرجع للخصومات التي تجريها غالبية المراكز، مطالباً بالتدقيق على المحلات التي تعلن خصومات تصل إلى 90%، وبلا شك فإن التخفيضات في أبوظبي وسيلة قوية لجذب المتسوقين للمراكز.

مضاعفة البيع

وأكد محمد الحاج، الرئيس التنفيذي لمجموعة مبارك وإخوانه للاستثمارات المطور الرئيس لمول ديرفيلد في منطقة الباهية بأبوظبي، أن العيد فرصة مثالية لمراكز التسوق لمضاعفة مبيعاتها، مشيراً إلى وجود تنافس قوي بين المراكز على جذب المتسوقين خلال أيام الصيف.

خصومات

ورأى أبو بكر روتي، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في أبوظبي، أن المراكز التجارية في أبوظبي تنظر لأيام العيد المقبلة بأنها فرصة ذهبية لمضاعفة مبيعاتها، خاصة خلال أيام الصيف التي تقل فيه حركة الشراء، وبلا شك فإن مئات المحلات التجارية الموجودة في متاجر مجموعة اللولو في أبوظبي، التي يزيد عددها عن 27 متجراً كشفت خلال الأيام الماضية عن خصومات تتراوح بين 25% و50%، وطرحت المجموعة في متاجرها «الهايبر ماركت» تخفيضات على الملابس تمثلت في عرضها السنوي «اشترِ ثلاث قطع بسعر قطعتين»، إضافة إلى عروض يومية مغرية جداً، علماً بأن هناك منافسة قوية بين المراكز التجارية داخل وخارج جزيرة أبوظبي على جذب المتسوقين إليها لزيادة مبيعاتها خلال الصيف.