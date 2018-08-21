التراخيص التجارية تعكس قوة اقتصاد دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

سجلت اقتصادية دبي نتائج قوية في المعاملات المنجزة خلال يوليو 2018، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، حيث سجل القطاع ما يزيد على 24489 معاملة منجزة، إلى جانب إصدار 1,651 رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة، وتعكس هذه النتائج الصادرة عن منصة «خارطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، متانة اقتصاد دبي، ومكانته القوية في جذب الشركات.

وأظهرت نتائج البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال»، أن معاملات التجديد شكلت نحو 12,532 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2,175 إجراء في يناير 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,128 إجراء، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 1,268 إجراء، وشكل التجديد التلقائي 5,918 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 101 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 102 إجراء.

وتعكس حركة الأعمال في شهر يوليو 2018، استمرارية اقتصاد دبي في إحداث نقلات نوعية على مختلف النشاطات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 60.5%، الرخص المهنية بواقع 36.8%، وحازت الرخص السياحية حصة سوقية بنحو 1.4%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.3%.

وحافظت مراكز التعهيد على أدائها القوي في يوليو 2018، حيث نجحت في إنجاز 16,491 معاملة خلال تلك المدة، والتي تشكل 67% من إجمالي المعاملات المنجزة في يوليو 2018، مما يؤكد حجم الأعمال الذي تقوم به مراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

ولفت التقرير إلى تنوع توزيع الرخص الجديدة خلال يوليو 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 798 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 712 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 133 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 8 رخص تجارية جديدة.

وحازت التجارة وخدمات الإصلاح 37.3% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 25.9%، وبلغ نشاط البناء والتشييد 17.3%، نشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 13.6%، ومجموعة الفنادق بمعدل 7%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بمعدل 3.5%، والصناعات التحويلية، بنسبة 2.9%، والوساطة المالية 2.5%، ونشاط «الصحة والعمل» ونشاط التعليم بواقع 0.9% لكليهما، والزراعة 0.4%، ونشاط تعدين واستغلال ثروات طبيعية 0.1%.