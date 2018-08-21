«ديزاين إنترناشونال» تدعم معرض مابيك الدولي بخبراتها

المصدر: دبي- البيان

تم تعيين لوكا كابوتشيتي؛ رئيس قسم تطوير الأعمال العالمية بشركة «ديزاين إنترناشونال»؛ من قبل شركة ريد ميديم «Reed Midem» في اللجنة التوجيهية لمعرض «مابيك MAPIC» الدولي للمشاريع العقارية التجارية؛ وذلك في دور استشاري لبناء استراتيجية المعرض.

هذا وتتكون اللجنة التوجيهية لمعرض «مابيــك MAPIC» الدولي من مجموعة من الشخصيات النافذة والمؤثرة في قطاع البيع بالتجزئة والمنشآت العقارية لتجارة التجزئة؛ وبفضل مشاركتهم، لا يزال معرض «مابيــك MAPIC» محافظاً على قيادته لتوجهات السوق؛ ما يجعله الحدث الأهم؛ والذي لا غني عن المشاركة به؛ لعقد الصفقات على الصعيد الدولي؛ مع استقطابه لمشاركين من أكثر من 80 دولة.

وقالت ناتالي ديبيترو، مديرة معرض «مابيــك MAPIC»، قائلة: «إن مشاركة لوكا مستشاراً تُعد تطوراً طبيعياً حيث كان سفيراً لمعرض «مابيــك MAPIC» الدولي للمشاريع العقارية التجارية على مدى سنوات، لذلك فقد كانت تلك بمثابة خطوة منطقية تالية بالنسبة له للانضمام إلى مجلس الإدارة».

وعلق لوكا كابوتشيتي، قائلاً: «لقد كان معرض «مابيك MAPIC» دائماً الحدث العالمي السنوي الرئيسي للالتقاء بالمطورين وأصحاب المصلحة وعرض حلول مبتكرة في قطاع البيع بالتجزئة، حيث يمكّننا المعرض من تكوين علاقات قوية مع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المختلفة بالأوساط العقارية، لذا يسعدني أن أكون جزءاً من اللجنة التي تساعد على إتاحة هذه الفرصة للمشاركين في هذا القطاع».

لقد كان معرض «مابيــك MAPIC» في طليعة ثورة تجارة التجزئة منذ عام 1995؛ حيث أضاف باستمرار عناصر جديدة تعتمد على الموقع، مع التزامه بإخلاص لمهمته الأساسية في جلب تجار التجزئة والمستثمرين والمطورين والمتخصصين معاً لفهم واستيعاب وقيادة وجهات الأنماط الحياتية العصرية.

وباعتباره الحدث الدولي الرائد في مجال تجارة التجزئة؛ يجتذب المعرض أكثر من 2,100 تاجر تجزئة و2,500 شركة تطوير عقاري و1,000 مستثمر و 10,000 مشارك من 80 دولة؛ فيما أصبح الحدث السنوي المنعقد في مدينة كان نقطة التقاء محورية للاعبين الرئيسيين في قطاع التجزئة.