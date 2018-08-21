«فيتش» تثبت تصنيف رأس الخيمة

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية طويلة الأمد لإمارة رأس الخيمة عند الدرجة «ايه -A»، وهي من درجات الفئة المتوسطة العليا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً للتقرير الذي أصدرته الوكالة أمس.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن هذا التصنيف مدعوم بعدة عوامل، من أهمها انضواء رأس الخيمة تحت لواء اتحاد الإمارات، إلى جانب عوامل أخرى كانخفاض عبء الدين الحكومي، وارتفاع نصيب الفرد في الإمارة من ناتجها الإجمالي المحلي، فضلاً عن مؤشرات الحوكمة في الإمارة، والتي يقترب تصنيفها من «ِA».

وأضافت «فيتش» في تقريرها أن حكومة رأس الخيمة تحرز تقدماً في تطوير الإمارة كوجهة سياحية، وهو ما يتضمن خطة للتوسع في السعة الفندقية بالإمارة بنسبة 90% قبل حلول عام 2022.

وأفادت بأن إنشاء ميناء للحاويات في رأس الخيمة من شأنه ضخ استثمارات جديدة في المناطق الحرة وفي اقتصاد الإمارة على النطاق الأوسع. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التقدم الذي يتحقق على صعيد إنشاء مشروعات صناعية ضخمة في مدينة رأس الخيمة الملاحية.