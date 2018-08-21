تقرير: دبي من عجائب الدنيا

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

نشرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء تقريراً يؤكد أن دبي باتت اليوم واحدة من عجائب الدنيا، وأن هذه حقيقة غير قابلة للجدال.

ونقلت الوكالة عن تقرير نشرته أمس صحيفة «فانجارد» النيجيرية أن دبي تعد بمثابة شهادة دامغة على ما يستطيع الحكام الطموحون من أصحاب الرؤى الملهمة والنظرة الثاقبة أن يصنعوه كي يرفعوا أسماء أممهم إلى مصاف الأمم الناجحة.

وذكر التقرير أن المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم اختار أن يرفع اسم دبي وشعبها إلى أعلى المراكز، فاستطاع أن يحولها من صحراء قاحلة إلى مركز عالمي يستقطب السياح ورجال الأعمال من كل أنحاء العالم. وأضاف التقرير أن الشيخ راشد تمكن من صنع هذا الإنجاز اعتماداً على قاعدة أساسية، هي ببساطة اختيار أفضل العناصر وألمعها وأعلاها كفاءة.