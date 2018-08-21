المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إن إم سي هيلث» للرعاية الصحية، التي تعد أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، نتائجها المالية عن النصف الأول من 2018.

حيث حققت صافي ربح مُعدل بلغ 116.7 مليون دولار (429 مليون درهم) وإيرادات 932 مليون دولار (3.42 مليارات درهم). وبلغ هامش أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين، خلال نفس الفترة، 225.5 مليون دولار (828.7 مليون درهم).

وفي سياق متصل، أعلنت «إن إم سي» أمس موافقتها على الاستحواذ بنسبة 100% على أسهم شركة «أسبين هيلث كير» البريطانية للرعاية الصحية، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني (46.93 مليون درهم).