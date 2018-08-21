شركتان أميركيتان على قائمة «مبادلة» لشراء «ثيبسا»

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

اختارت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» شركتي «كارليل» و«بلاكستون»، وكلتاهما أميركيتان ومن كبرى شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة على مستوى العالم، ضمن قائمة مرشحيها النهائيين لشراء شركة «ثيبسا» الإسبانية للطاقة، المملوكة لها بالكامل، بحسب ما نشرت صحيفة «إي إل كونفيدينشال» الرقمية الإسبانية أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن الصحيفة أن كلاً من «كارليل» و«بلاكستون» ترغبان في تقديم عرض تتراوح قيمته بين 3.5 و4 مليارات يورو، لشراء حصة تبلغ 30% في «ثيبسا».

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتخذ «مبادلة» قرارها النهائي بشأن المشتري بحلول الشهر المقبل.

كما ذكرت «إي إل كونفيدينشال» أن «مبادلة» رفضت عروضاً من شركات أخرى لشراء حصة في «ثيبسا». ومن هذه الشركات «فيتول» و«دياموند كابيتال».

وتبحث «مبادلة» عدة مقترحات بشأن «ثيبسا»، ومنها بيع حصة تبلغ 30% فيها إلى شركات أسهم خاصة، أو إدراجها في بورصة الأسهم الإسبانية. وثمة مقترح ثالث يجمع بين بيع حصة تبلغ 10% في «ثيبسا» وطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي، بالتوازي مع بيع الحصة.