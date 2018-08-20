فندق ميلينيوم المطار دبي يحتفل بعيد الأضحى

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلن فندق ميلينيوم المطار دبي عن تقديمه لعرض؛ احتفالاً بعيد الأضحى المبارك بشكل مميز في مطعم لومي بفندق ميلينيوم المطار دبي. يضم البوفيه الفخم مجموعة واسعة من أجود وأشهى الأطباق العربية والعالمية، تشمل السلطات الطازجة وركن السوشي ومختلف أنواع المأكولات البحرية ومحطات للطهي المباشر وأطباق اللحوم، بالإضافة إلى تشكيلة منوّعة من الحلويات اللذيذة. ولعشاق المطبخ الإيطالي نقدم لهم قائمة الشيف الخاصة في مطعم دافنشي، والتي تضم مزيجاً رائعاً من أطباق العيد التقليدية.

وقال سايمون مور، مدير عام فندق ميلينيوم المطار دبي: «سواء أكنت ترغب في إقامة تجمع كبير للعائلة والأصدقاء، أو تبحث عن أجواء رومانسية لتناول الطعام، فإننا نقدم لك المكان والعرض المثاليين لجعل احتفالاتك بعيد الأضحى المبارك ذكرى لا تنسى. ويبذل فريق عملنا على مدى الأيام الأخيرة قصارى جهده لضمان حصول ضيوفنا على تجربة مثالية في هذه المناسبة السعيدة».