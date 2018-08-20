العيد يضاعف حركة التسوّق في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - بشار باغ

شكلت مراكز التسوق في دبي الوجهة المفضلة للمواطنين والمقيمين والسياح خلال أسبوع عيد الأضحى. فقد تدفقت حشود الزوار إلى مختلف المراكز للاستفادة من التخفيضات الواسعة والعروض المتنوعة والاستمتاع بالعروض الترفيهية، التي يتم تنظيمها ضمن فعاليات العيد في دبي.

وطرحت مجمل مراكز التجزئة كعادتها عروضاً وتخفيضات شاملة على مجموعات واسعة من المنتجات، بهدف تحفيز المبيعات والاستفادة من الارتفاع القياسي في أعداد زوار مراكز التسوق قبيل عيد الأضحى، وتراوحت التنزيلات بين 20 % وحتى 80 % في بعض المتاجر والعلامات التجارية المحلية والعالمية.

سياح خليجيون

وبرز السياح الخليجيون، وفي مقدمتهم السعوديون، في مقدمة زوار مراكز التسوق، مما يؤكد جاذبية دبي السياحية كمركز للترفيه والتسوق في أجواء عصرية وراقية وفعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة ومشوقة، حيث أصبحت دبي مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال وأثبتت مكانتها في جذب الزائرين والمستثمرين، ووفرت لهم البنية التحتية المتطورة، والمقومات الفريدة التي تتمتع بها.

ويأتي تنوع الأنشطة السياحية والترفيهية في دبي من أهم العوامل التي تجذب السياح، وتقدم الإمارة مراكز تسوق عديدة تضم أفخم وأكبر العلامات التجارية، بالإضافة إلى توفر التنزيلات في محلات التجزئة التي تناسب مختلف الأذواق وتلبي جميع الأعمار، إلى جانب سهولة الوصول عبر وسائل المواصلات المختلفة، وتوفير مرافق ترفيهية للزوار والمقيمين، بالإضافة إلى العروض الترويجية المشوقة من شركات الطيران والفنادق وغيرها، إلى جانب الخدمات والتسهيلات التي تهيئ إقامة مميزة وتجربة استثنائية للجميع.

مفاجآت جديدة

وتفاجئ دبي زوارها بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وممتع عاماً بعد عام، وتحرص على تلبية تطلعات الزوار، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تتوزع على العديد من مراكز التسوق المختلفة في دبي، باعتبارها من الأماكن التي يقبل عليها الجمهور لاسيما فترة الصيف. بالإضافة إلى توفير العروض الترويجية والتخفيضات الكبرى في المحال التجارية في مراكز التسوق، بحيث توفر للزائر أو السائح قيمة شرائية عالية وفرصة مناسبة للتسوق بأسعار تنافسية عالية لا تتوفر في أي مكان آخر بالعالم. فضلاً عن العروض الترويجية والتخفيضات التي تطال كذلك الفنادق والمنتجعات الصحية، وكذلك عن العديد من الفعاليات المصاحبة للعيد، والتي تضفي عليه نكهة خاصة وتجعله عيداً مميزاً.