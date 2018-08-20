سانت ريجيس أبوظبي يحتفل بمرور 5 سنوات على افتتاحه

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

احتفل فندق سانت ريجيس أبوظبي بمرور خمس سنوات على افتتاحه على كورنيش العاصمة.

وأثبت الفندق منذ افتتاحه في عام 2013 حضوره كونه أفضل عنوان للضيافة في أبوظبي، حيث فاز بالعديد من الجوائز والتكريم محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ودعا الفندق الضيوف والزوار للاحتفال بصيف مميز مع مجموعة رائعة من التجارب والفخامة، التي تميز هذا الحدث المثير في عام 2018.

وقال المدير العام للفندق مصطفى صقر: «خلال السنوات الخمس الماضية رحب فندق سانت ريجيس أبوظبي بالآلاف من الضيوف، وتطور ليصبح واحداً من الفنادق الرائدة في العاصمة».

وذكر «إن التطور الكبير الذي بلغناه اليوم يرجع بفضل فريق العاملين والإدارة وتجاوب الضيوف معنا».

وأضاف صقر: «ما من طريقة أفضل للاحتفال في هذا الوقت المميز أكثر من عروض الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة طوال الصيف».

وتعتبر مطاعم الفندق سانت ريجيس أبوظبي من أكثر المطاعم المفضلة في المدينة.