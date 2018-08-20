جوائز لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني عبر «عيدية إكسبريس»

المصدر: دبي ــ البيان

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، لخمسة من عملائه المحظوظين فرصة الفوز بمبلغ العيدية الذي يحولونه لأحبائهم عبر خدمة «عيدية إكسبريس»، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتتيح خدمة «عيدية إكسبريس» للعملاء تحويل مبالغ العيدية مباشرة إلى أحبائهم في دولة الإمارات باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية على الأجهزة المتحركة إلى عملاء البنك أو غيرهم، ليتم إرسال المبلغ ببساطة عبر إدخال رقم الهاتف المتحرك للمتلقي. ويمكن إرسال المبلغ إلى الحساب المصرفي للمتلقي أو سحب مبلغ العيدية نقداً من جهاز صراف آلي تابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك عبر إدخال رقم تعريف شخصي لمرة واحدة يستلمه المتلقي عبر رسالة نصية قصيرة «SMS». وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء معايدة أحبائهم برسالة نصية خاصة مع التحويل، تتضمن الوجوه التعبيرية أو التهاني الصوتية.

وفي هذا السياق، قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «انطلاقاً من مكانته الرائدة كبنك سبّاقٍ إلى طرح الخدمات المبتكرة، تأتي خدمة «عيدية إكسبريس» التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني لتدمج عنصر التقنيات الحديثة في العادات المتوارثة عبر الأجيال، وتضفي مزيداً من السلاسة والسرعة على توزيع العيدية، وتتيح لعملائنا تكريس وقتهم للاحتفال بهذه المناسبة المباركة برفقة أحبائهم».

وتتيح كل عملية تحويل فرصة للمشاركة في السحب على جوائز نقدية تصل حتى 2000 درهم للفائز الواحد، ستكون من نصيب خمسة فائزين محظوظين سيتم الإعلان عنهم بتاريخ 2 سبتمبر.