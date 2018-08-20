«راكز» تقدّم أرقى خدمات مركز الأعمال لعملائها بالتعاون مع «ريجس»

المصدر: Ⅶرأس الخيمة ــ البيان

قطعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) خطوة إضافية في سعيها نحو توفير سبل سهولة ممارسة الأعمال لعملائها من خلال التعاون مع شركة ريجس، أكبر مزوّد لحلول مساحة العمل وخدمات مراكز الأعمال في العالم.

وتضمن الشراكة بين راكز وريجس للعملاء الحاليين والجدد فرصة استفادة عملاء راكز الجدد والحاليين من باقة أعمال حصرية، تتيح لهم فرصة الحصول على عضويات للوصول إلى خدمات مركز الأعمال لريجس في دبي وأبوظبي وعلى الصعيد العالمي، مقابل 6300 درهم فقط سنوياً، وقد وقع الاتفاقية رامي جلاّد، المدير التنفيذي لمجموعة راكز في رأس الخيمة وفاسيليس بازينيس، المدير الإقليمي لريجس في الإمارات، وكان التوقيع في المقر الرئيسي لراكز.

وأوضح رامي جلاّد، تشهد أوساط الأعمال التجارية أخيراً تغييرات مستمرة، لذا على الجميع الآن أن يواكبوا دوماً حركة السوق؛ عبر عقد اجتماعات في أماكن عدة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الاجتماعات تتطلب في الغالب أكثر من مجرد جهاز كمبيوتر محمول، ويتلاقى هذا مع رغبتنا في تلبية احتياجات عملائنا في التنقل بسهولة على نحو فعّال.

وقال بازينيس، المدير الإقليمي لشركة ريجس في الإمارات: نشهد ثورة فيما يتعلق بمساحات العمل، مع وجود أكثر من مليار شخص على الصعيد العالمي ممن يزاولون أعمالاً متنقلة ويحتاجون إلى حلول مرنة لتتوافق مع احتياجات أعمالهم - ودولة الإمارات العربية المتحدة ليست استثناءً من هذا الأمر. نحن قادرون من خلال شراكتنا مع راكز على منح الشركات وأفرادها حرية الوصول إلى أرقى الخدمات المقدمة من مراكز أعمالنا لدعم نمو أعمالهم.