15 ملياراً ضخها مستثمرون في عقارات قيد الإنجاز بدبي

المصدر: Ⅶدبي- مشرق علي حيدر

تجاوز حجم الاستثمارات التي ضخها مستثمرون من داخل الدولة وخارجها في العقارات قيد الإنجاز بدبي أكثر من 15.3 مليار درهم منذ بداية العام (قرابة 8 أشهر)، وتوزعت تلك الاستثمارات على مختلف مناطق التملك الحر في الإمارة طبقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وبلغ عدد العقارات قيد الإنجاز التي بيعت بذلك المبلغ 11530 وحدة عقارية ذهبت الحصة الأكبر في صفقات البيع إلى الشقق السكنية والتجارية، وبلغ عددها 10692 شقة قيد الإنجاز بيعت بمبلغ تجاوز 13.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد الفلل السكنية قيد الإنجاز 838 فيلا سكنية بيعت بمبلغ تجاوز 1.8 مليار درهم.

وحصدت 4 مناطق في دبي على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات وسجلت صفقات لا تقل قيمتها الإجمالية عن المليار درهم وجاءت أولاً منطقة مرسى دبي بتسجيل 1.6 مليار درهم لـ 618 شقة، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيل أكثر من 1.3 مليار درهم لـ 1315 شقة، ومن ثم جاءت بالمرتبة الثالثة منطقة برج خليفة بتسجيل أكثر من 1.3 مليار درهم لـ 443 شقة وبالمرتبة 4 حلّت منطقة المركاض بتسجيل 1.1 مليار درهم لـ 1367 شقة.

ويرى مراقبون وخبراء أن أداء سوق الصفقات الاستثمارية بالنسبة للعقارات قيد التصميم أو الإنجاز أو ما يُعرف بعقارات الخريطة يسجل مستويات مستقرة تصبّ في مصلحة السوق والمستثمرين، إذ يرى هؤلاء أن السوق دخل مرحلة جديدة من الاستقرار والنضج.