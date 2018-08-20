فنادق «روڤ» تطلق عروضها للإقامة طويلة الأمد

المصدر: Ⅶدبي- البيان

يقوم نهج «فنادق روڤ» على منح ضيوفها من زوار دبي شعوراً بأنهم في بيتهم الثاني، حيث تقدم «فنادق روڤ» عروض أسعار تبدأ من 120 درهماً فقط عند حجز غرفة للإقامة الطويلة لمدة لا تقل عن 30 ليلة. ويسري العرض ضمن الفنادق الخمسة الواقعة في المناطق المركزية، والتي تضم فندق «روڤ وسط المدينة»، وفندق «روڤ المركز التجاري»، وفندق «روڤ سيتي سنتر»، وفندق «روڤ المدينة الطبية»، إضافة إلى «روڤ مرسى دبي» المفتتح حديثاً.

ويوفر هذا العرض فرصة لا تضاهى تلبي حاجة الأشخاص لمكان بقصد الإقامة المؤقتة، أو المنتقلين حديثاً إلى مدينة دبي والباحثين عن مكان للمبيت، أو حتى الراغبين ببساطة في عيش حياة مرفهة ضمن الفندق والتنعم بمرافقه بأسعار مقبولة.

وعوضاً عن البحث عن شقة للسكن، توفر «فنادق روڤ» خياراً أكثر راحة وملاءمة للإقامة، متيحة للضيوف الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من المرافق والتجهيزات، ومن ضمنها غرف روڤر الرحبة، التي تبلغ مساحة الواحدة منها 26 متراً مربعاً، وخدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية، وخدمة التدبير المنزلي اليومية.