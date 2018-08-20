«آر إس إيه جلوبال» تقدم حلول التخزين الافتراضية بالتعاون مع «مختبرات إيمنسا للتكنولوجيا»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت مختبرات «إيمنسا للتكنولوجيا»، الشركة الرائدة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة استراتيجية مع شركة «آر إس إيه جلوبال» (RSA Global) المتخصصة في توريد الخدمات اللوجستية لتزويد الحلول الثورية للمخزون الرقمي والتخزين الافتراضي. وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز سمعة «إيمنسا» كونها جهة رائدة في تطبيق حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الخدمات اللوجستية، كما أنها تعزز مكانة شركة «آر إس إيه جلوبال» لتكون الشركة الأولى والرائدة في قطاعها في ما يتعلق بتطبيق التقنيات، التي تسهم في تغيير قواعد اللعبة لهذه الصناعة.

وتعمل «آر إس إيه جلوبال» التي تتخذ من دبي مقراً لعملياتها في توفير الخدمات اللوجستية المتكاملة للشركات، وتتبنى نهجاً متقدماً يتمحور حول التكنولوجيا. وتصف المجموعة ككل هدفها على أنه يتمثل في «حل التحديات من أجل غد أفضل».

وقال فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لشركة «إيمنسا»: «نفخر بالعمل مع مجموعات رائدة مثل «آر إس إيه جلوبال»، لا سيما أن هذه التكنولوجيا تستحوذ على اهتمام شركات الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي، بما في ذلك «يو بي إس»و«فيديكس»، والعديد من الشركات الأخرى التي تسعى بشكل جدي لدمجها في أعمالها. لقد تمكنت «آر إس إيه جلوبال» من حجز مكانة متقدمة في طليعة هذا التطور التقني من خلال تبنيها هذا الحل الذي سيؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة، وسيوفر قيمة مضافة من خلال دعم السيولة، وخفض تكاليف الشحن والتخزين، من خلال الإدارة الفعالة للمخزون».

وقال أبيشيك أجاي شاه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «آر إس إيه جلوبال»: «لقد كانت التكنولوجيا واحدة من الركائز الثلاث لاستراتيجية عملياتنا، إضافة إلى التركيز على الأسواق المتخصصة، كوننا نعد شركة لتوريد الحلول القائمة على القيمة. إننا نفخر بتبني التكنولوجيا لتوفير ميزة تنافسية لعملائنا.