«كابارول» تواصل تعزيز أعمالها في المنطقة انطلاقاً من الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت «كابارول للدهانات» Caparol Paints، الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة الدهانات، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن مواصلة توسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من دولة الإمارات، وذلك عبر توقيع مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من كبرى شركات المقاولات في العراق لتعزيز حصتها السوقية فيها.

وقال «موفق بليش»، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة كابارول: «تعد الإمارات مركزاً إقليمياً رئيسياً للتجارة في المنطقة بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وشبكة خدمات لوجستية متطورة وبنية تحتية وتشريعية هائلة، الأمر الذي يساعدنا على دخول أسواق شرق أوسطية جديدة. إن تنفيذ خطة التوسع هذه تهدف إلى خلق مزيد من الفرص الاستثمارية في دول المنطقة خلال السنوات المقبلة».