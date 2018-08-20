«دو» توسّع حضورها في مجال التجزئة بافتتاح 9 منافذ

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن افتتاح 9 منافذ مبيعات جديدة في مواقع مختلفة عبر دولة الإمارات، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حضورها في مجال التجزئة، وتزويد العملاء بتجربة محسنة وأكثر كفاءة. ويعمل في المراكز التي تم افتتاحها حديثاً أكثر من 50 خبيراً، إضافة إلى موظفين متعددي اللغات، للتفاعل والتواصل مع العملاء وتلبية متطلباتهم والإجابة عن استفساراتهم وضمان أعلى مستويات رضا العملاء.

وتسعى دو من خلال توسعها الأخير إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتوفير خدمات مخصصة يسهل الوصول إليها، وتناسب مختلف احتياجات ومتطلبات العملاء. وتتوزع المتاجر الجديدة للشركة في دبي فيستيفال سيتي وجولدن مايل في نخلة جميرا وصن ست مول في جميرا ومركز برجمان سنتر، إضافة إلى أربعة أكشاك جديدة في إمارة أبوظبي، موزعة في الرويس مول ومارينا مول- أبوظبي ومزيد مول وسنترال مول، فضلاً عن كشك جديد في عجمان سيتي سنتر لخدمة المجتمع على نحو أفضل.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يعد توسيع نطاق أعمالنا في قطاع التجزئة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، جزءاً من التزام دو، لتكون دوماً على مقربة من عملائها في المجتمعات والمواقع ذات الكثافة السكانية المرتفعة. ونحن ملتزمون بمواصلة نهجنا القائم على الابتكار في محفظتنا، من خلال توفير مجموعة من الخدمات الاستثنائية لاستيعاب النمو المستقبلي في القطاع». وكونه جزءاً من التزامها بتقديم تجربة استثنائية لجميع العملاء، تسعى دو باستمرار لإيجاد طرق جديدة، تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمات التي تقدمها للعملاء.