«سامتيك»: دبي تستقطب أحدث التقنيات العالمية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكد سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك» المتخصصة في تطوير الأنظمة الذكية وحلول إنترنت الأشياء، أن دبي تستقطب أحدث التكنولوجيا لتحقيق الريادة عالمياً في تطبيقات تقنية «بلوك تشين» في مختلف القطاعات، وخصوصا القطاع المالي والمصرفي. مشيراً إلى أن استراتيجية الإمارات في تبني استخدام تقنية «بلوك تشين» تقوم على 4 محاور أساسية هي: سعادة المواطنين والمقيمين، كفاءة الحكومة، تطوير التشريعات، وريادة المشاريع العالمية.

وكان «البيان الاقتصادي» نشر أمس خبراً بعنوان «دبي تعظم ثرواتها المالية عبر بلوك تشين» حيث ورد خطأ مطبعي في اسم شركة «سامتيك»، حوّل الكلمة إلى «سيمانتك» وهي شركة عالمية أخرى متخصصة في الأمن الإلكتروني. لذا وجب التنويه.