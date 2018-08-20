«شعاع كابيتال» تسعى إلى مزاولة أنشطة إدارة وترويج الاستثمارات

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

تسعى شركة «شعاع كابيتال» في دبي لاستصدار ترخيص لمزاولة أنشطة إدارة الاستثمارات والترويج لها، وأيضاً إدارة عمليات طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام الأولي، بحسب البيان الصحافي، الذي أصدرته الشركة أمس ونشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

كما تسعى الشركة أيضاً للحصول على موافقة من مساهميها على إعادة شراء الأسهم بغرض بيعها مجدداً.

وأخيراً، تسعى «شعاع كابيتال» إلى استصدار موافقة من مساهميها على تغيير نظامها الأساسي، بحيث تسمح بنوده بعد التعديل للمساهمين باعتماد الحصص المؤقتة «متى كان ذلك ضرورياً»، وذلك لتعزيز عمليات الاستحواذ.