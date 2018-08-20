رأس الخيمة تترقّب معدلات إشغال فندقي مرتفعة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

في إطار استعداداتها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، عن توقعاتها المتعلقة بمعدلات الإشغال الفندقي خلال عطلة العيد الطويلة، والتي يتوقع أن تتجاوز 80% في فنادق الإمارة.

وتوفر إمارة رأس الخيمة، والتي تبعد 45 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي، لزوارها عروضاً مميزة ومزايا استثنائية خلال عطلة عيد الأضحى، والتي تشمل العديد من الأنشطة في أحضان الطبيعة والمغامرات المليئة بالتشويق بما فيها مغامرة «جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم»، ورحلات السفاري الصحراوية، والنزهات الجبلية الممتعة ذات المناظر الخلابة في حديقة منصة المشاهدة في جبل جيس، إضافة إلى رياضة ركوب الخيل في ربوع المحميات الصحراوية.

وأوضح هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، نتوقع استمرار المنحى التصاعدي في تعداد زوارنا ومعدلات إشغال فنادق الإمارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ونهاية الأسبوع، لا سيما من الزوار الباحثين عن أفضل أسعار الإقامة الفندقية والتجارب الفريدة، إضافة إلى النشاطات الترفيهية والمغامرات الشيّقة. وأشار إلى أن مغامرة «جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم» تعتبر وجهة جذب مفضلة لعشاق المغامرة.