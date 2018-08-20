«إم بي إف» الإماراتية تستثمر 3.56 مليارات لإنشاء مدينة طبية في باكستان

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت مجموعة «ام بي اف» الإماراتية القابضة، عن الاتفاق مع شركتي «ايبتشز» للإسكان و«نيكسون» مزود خدمات الشركات، لتخصيص 100 ألف متر مربع في منطقة جلبرج جرين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإنشاء مدينة طبية متكاملة بمقاييس عالمية توفر الخدمات الصحية والاستجمامية، بتكلفة استثمارية تبلغ 970 مليون دولار (3.56 مليارات درهم).

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، مؤسس وصاحب مجموعة «ام بي اف»: سيضم المشروع مستشفى به 400 سرير ويقدم أرقى مستويات الرعاية الصحية، وسيكون مستشفى تعليمياً جامعياً، كما تضم المدينة أيضاً «مول طبي» ومناطق استشفاء واستجمام، ومركز إقليمي للقلب وآخر لجراحة العظام.

وأضاف: تضم المدينة الطبية أيضاً كلية للتمريض، وستقدم أرقي الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية في هذا المجال، ويتوقع أن تخدم نحو مليون مريض أو مراجع شهرياً، حيث توجد حاجة لمثل هذا النوع من المستشفيات المتقدمة طبياً، إضافة إلى الكثافة السكانية في باكستان.