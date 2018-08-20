خالد المدفع: الإمارات وجهة جذّابة جداً للسياح

المصدر: الشارقة - البيان

كشف خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن عزم إمارة الشارقة زيادة أعداد الزوار والسياح القادمين إليها عبر إضافة نشاطات جديدة إلى رزنامة الفعاليات الثقافية وتطوير أسواق فريدة من نوعها لاجتذاب الزوار، وذلك خلال مقابلة مع قناة البث عبر الإنترنت «جلوبال بلاتفورم» التابعة لمجموعة أوكسفورد للأعمال. وأكد المدفع خلال المقابلة أن إمارة الشارقة تحظى بالعديد من المميزات والمقومات السياحية ونقاط الجذب، فضلاً عن أن دولة الإمارات بشكل عام تقدّم للسياح مجموعة واسعة ومنوعة من الوجهات التي تكمّل بعضها بعضاً ويسهل الوصول إليها، ما يجعل دولة الإمارات وجهة جذابة جداً للسياح الذين يبحثون عن التنوع وتجارب استثنائية.

وأشار المدفع خلال المقابلة إلى أنه بالرغم من توفر فعاليات رئيسية تجتذب أعداداً كبيرة من الزوار بشكل مستمر، مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب ومهرجان أضواء الشارقة وبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1، ما زال هناك مجالات كبيرة للتوسع فيها وتعزيز القطاع السياحي في الإمارة. وتحرص الهيئة على إطلاق العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية، في إطار ترسيخ مفهوم السياحة العائلية والترفيهية وصولاً إلى جعل الشارقة بين أفضل الوجهات السياحية على خارطة السياحة العالمية.